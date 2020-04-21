Курс доллара в 2020 году. Прогноз Danske Bank: Россия выдержит все потрясения

Аналитики Danske Bank дали прогноз на курс рубля в долгосрочной перспективе.



«Ситуация на рынке нефти по-прежнему представляет собой определённый риск для российской валюты, мы верим в восстановление цен на энергоносители в этом году. Полагаем, что средняя цена нефти Brent в этом году будет выше текущей рыночной и составит $35 за баррель, а в следующем поднимется до $44 за баррель.



Рубль в последнее время относительно сдержанно реагирует на снижение цен на нефть, улучшение его динамики во многом связано со снижением волатильности на финансовых рынках после беспрецедентных мер мировых регуляторов. Стабилизация ситуации в мировой экономике может обеспечить импульс для восстановления позиций рубля, несмотря на перспективы снижения ставок Банка России.



В Danske Bank прогнозируют снижение курса доллара к 73 рублям в течение месяца — еще недавно в банке придерживались прогноза на уровне 81 рублей за доллар. Трехмесячный прогноз банка составляет 72 рубля за доллар, 6- и 12-месячные прогнозы предполагают снижение курса доллара к рублю до 70», — говорится в прогнозе.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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