Курс доллара на неделе 20-26 апреля. Прогноз трейдера: ЦБ не даст обрушиться рублю

Аналитик «Велес Капитал» Юрий Кравченко дал прогноз на курс доллара США на этой неделе.



«Почти весь месяц рубль показывает одну из лучших динамик среди всех валют EM. При этом ежедневные продажи валюты российским регулятором на локальном рынке продолжают компенсировать сокращение притока валютной выручки из-за снижения нефтегазовых доходов. Однако, я бы не стал сейчас утверждать, что у рубля хорошие перспективы, как на этой неделе, так и в долгую. Если ситуация на нефтяном рынке не нормализуется, а к этому предпосылок, честно говоря, немного, то рубль продолжит снижаться как к доллару, так и к евро. Хотя уйти в паре с долларом в диапазон 77-78 рублю всё-таки не даст ожидаемое снижение ставки со стороны Центробанка, заседание которого состоится в эту пятницу», – резюмировал Кравченко.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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