Букмекеры: Хабиб Нурмагомедов не покинет Россию ради боя до 1 июня
После отмены турнира UFC 249 президент организации Дэйна Уайт обещал, что единоборства вернутся к жизни раньше других видов спорта. Букмекеры принимают ставки на то, что российский боец Хабиб Нурмагомедов покинет страну до 1 июня. Из-за того, что Хабиб не смог вылететь из России, сорвался его бой с Тони Фергюсоном на UFC 249.
По оценке аналитиков, до 1 июня Хабиб не покинет Россию. Поставить на это можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 73% вероятности. Сделать ставку на то, что Нурмагомедов вылетит за пределы страны, можно с коэффициентом 2.72 (27%).
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