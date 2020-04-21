Эксперты: Смолов не останется в «Сельте» на следующий сезон

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия раскритиковал российского нападающего Федора Смолова за то, что тот покинул Испаниию. Наставник подчеркнул, что россиянин не раз просил об отъезде и согласовал это с клубом, однако отметил, что решение Смолова его не обрадовало.



По оценке букмекеров, Федор Смолов в следующем сезоне не будет выступать за испанский клуб. Вероятность того, что нападающий останется в «Сельте», эксперты оценили коэффициентом 3.70. Это примерно 24% вероятности. Поставить на то, что форвард, выступающий в Испании на правах аренды из «Локомотива», не останется в клубе из Виго, можно за 1.25 (76%).



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