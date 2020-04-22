Соловьёв: не могу болеть за «Динамо», пока его спонсируют букмекеры — партнёры Уткина

Телеведущий Владимир Соловьёв признался, что не может болеть за «Динамо» после заявления об этом Василия Уткина. Он вновь прошёлся по букмекеру, переврав название компании и заявив о неких хитрых схемах, которые она использует.



«Я болею за то «Динамо», которое было Министерство внутренних дел. Где были великие, а не те, которых крышуют, непонятно кто оплачивает. «Мегафонбет», ты смотри.



Мне, кстати, интересно, «Мегафонбет» поддерживает твои политические взгляды? Мало того что они занимаются азартными играми, мало того что там две хитрые схемы...



Конечно, я за такое «Динамо» болеть не могу. Я не могу болеть за «Динамо», которое тренирует хрен знает что за тренер, у которого сынок на Майдане прыгал. И который взял украинское гражданство. Как вообще посмели его пригласить тренировать легендарное «Динамо»?



Что осталось от легенды, которую я любил? Что и кто остался? И теперь их спонсируют вот эти, новые азартные игры? Хорошо. Кто эти люди, кто за ними стоит? Ребята из Белоруссии, когда-то это перекупившие у других ребят? Не найти хозяев. Они поддерживают политические взгляды Уткина? Они теперь это спонсируют? Его страстную любовь к Украине?» – заявил Соловьёв в эфире «Соловьев Live».



Ранее компания «Марафонбет» ответила на обвинения Соловьёва в нелегальности бизнеса.

Российский букмекер ответил на слова Соловьёва в адрес Василия Уткина