Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Что делать с рублем сегодня. Прогноз эксперта: до мая валюту будет лихорадить

Что делать с рублем сегодня. Прогноз эксперта: до мая валюту будет лихорадить
Ставки / Прогнозы 0

Экономист Денис Ракша дал прогноз на курс рубля в ближайшей перспективе.

«В первую очередь, рубль, конечно, повторяет движения стоимости нашей нефти Urals, но поскольку она не ходит в противоходе с остальными сортами и смесями, то можно сказать, что рубль движется вообще за нефтью. Новая сделка ОПЕК+ начнет работать в мае, до этого момента рынок будет лихорадить. И пока это происходит, все сырьевые валюты, среди которых и рубль, будут оставаться слабыми. Рубль в ближайшее время укрепляться не будет точно», — заявил Ракша.

Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).

В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020