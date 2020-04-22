Курс доллара сегодня, 22 апреля. Прогноз аналитика: у государства хватит резервов

Аналитик «КСП Капитал УА» Дмитрий Хомяков дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«У российского регулятора достаточно мер для контроля курса нацвалюты, тем более, что уже озвучена возможность снижения ключевой ставки. В то же время, как в понедельник признал Михаил Мишустин, уже принятые меры пока не достигают своих целей, а выделенные средства не расходуются. Так как не все вопросы с получением помощи могут быть решены удаленно, возможно, что проблему можно будет решить уже после ослабления карантинных мер. При этом нынешние цены на нефть действительно некомфортны для бюджета страны, но резервов должно хватить как минимум в кратко- и среднесрочной перспективе», – заявил Хомяков.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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