Коронавирус сегодня. Прогноз доктора Мясникова: к концу мая эпидемия пойдёт на спад

Официальный представитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Александр Мясников дал прогноз на распространение коронавирусной инфекции в России.



«Лично я ошибся с пиком. Мы понимаем, что вверх идёт-идёт плато и вниз — всё это занимает два-три месяца. Но у нас это началось не когда я предсказывал, а почти на месяц позже. Поэтому сейчас у нас с вами получается, что до мая мы идём вверх, в мае мы идём на плато, ну, вот к концу мая мы пойдём вниз», — заявил Мясников.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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