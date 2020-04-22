Коронавирус сегодня. Прогноз Германа Грефа: пик наступит с 5 по 10 мая

Глава Сбербанка Герман Греф дал прогноз на время пика коронавирусной инфекции в России.



«Мы должны преодолеть пик заболеваемости. Мы сделали математическую модель, сделали оценку того, как это происходит в других странах и как это происходит у нас. По нашим оценкам, такой пик наступит в нашей стране примерно с 5 по 10 мая и до этого периода времени критически важно соблюдать все требования карантина», — заявил Герман Греф.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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