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Коронавирус. Прогноз ученого: жара завершит эпидемию

Коронавирус. Прогноз ученого: жара завершит эпидемию
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Заместитель директора по научной работе ИФХЭ РАН Олег Батищев дал прогноз на завершение эпидемии коронавируса.

«Любой вирус погибает от прямых солнечных лучей. Именно поэтому COVID-19, несмотря на его стабильность при высоких температурах, начнет отступать летом при жаркой погоде. Изменение температуры в целом влияет на мутацию вируса, делая его штамм менее инфекционным. Таким образом, если Россия в мае выйдет на плато, то погода поспособствует отступлению болезни», — заявил Батищев.

По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).

Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).

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