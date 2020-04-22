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Курс доллара на 20-26 апреля. Прогноз: рубль будет стабилен

Курс доллара на 20-26 апреля. Прогноз: рубль будет стабилен
Ставки / Прогнозы 0

Аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.

«Падающие цены на нефть в ближайших фьючерсных контрактах уже не оказывают столь негативного влияния, как прежде, участники рынка ждут мая, когда вступит в силу соглашение о сокращении добычи, призванное поддержать цены. Кроме того, позитивный эффект на рынки оказывает замедление пандемии коронавируса в Европе и США.

Мы ожидаем дальнейшего развития позитивных тенденция на рынках и роста спроса на риск, благодаря чему рубль останется, как минимум, стабильным на текущей неделе. Коридор 73-76 рублей за доллар остается актуальным, причем в конце недели мы ожидаем рубль, скорее, у нижней границы», — заявил Голубовский.

Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).

В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.

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