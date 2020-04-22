Эксперты: матчи Бундеслиги возобновят в мае

Букмекеры предсказывают, что матчи немецкой Бундеслиги возобновятся до 1 июня 2020 года. Клубы готовы продолжить сезон в конце мая, пусть игры пока и будут происходить без зрителей на стадионах. Сделать ставку на этот исход можно с коэффициентом 1.62. Это примерно 60% вероятности. Поставить на то, что этого не произойдет, можно за 2.20 (40%).



Германия постепенно начинает ослаблять карантинные меры. Кажется, властям удалось взять под контроль эпидемию коронавируса. Число заболевших всё меньше. Клубы Бундеслиги уже успели приступить к тренировкам, пусть пока и с определёнными ограничениями.



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