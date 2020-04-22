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Эксперты: бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон возможен не раньше 2021 года

Эксперты: бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон возможен не раньше 2021 года
Ставки / Прогнозы 0

Бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона сорвался уже в пятый раз. На этот раз ему помешала пандемия коронавируса. Букмекеры оценили вероятность того, что Хабиб и Фергюсон всё же сразятся в 2020 году.

По оценке аналитиков, бой Хабиба и Тони в 2020 году не состоится. Поставить на это можно с коэффициентом 1.60. Это примерно 60% вероятности. Сделать ставку на то, что поединок все же состоится в этом году, можно за 2.20 (40%).

Президент UFC Дэйна Уайт до последнего надеялся организовать бой Хабиба и Фергюсона в рамках UFC 249, однако из-за пандемии коронавируса отменил как этот поединок, так и турнир в целом.

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