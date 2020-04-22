Эксперты: бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон возможен не раньше 2021 года

Бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона сорвался уже в пятый раз. На этот раз ему помешала пандемия коронавируса. Букмекеры оценили вероятность того, что Хабиб и Фергюсон всё же сразятся в 2020 году.
По оценке аналитиков, бой Хабиба и Тони в 2020 году не состоится. Поставить на это можно с коэффициентом 1.60. Это примерно 60% вероятности. Сделать ставку на то, что поединок все же состоится в этом году, можно за 2.20 (40%).
Президент UFC Дэйна Уайт до последнего надеялся организовать бой Хабиба и Фергюсона в рамках UFC 249, однако из-за пандемии коронавируса отменил как этот поединок, так и турнир в целом.
Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!
- 22 апреля 2020
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:02
-
09:00
- 21 апреля 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 20 апреля 2020
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 19 апреля 2020
-
20:00
-
19:00
-
18:00