Клиент букмекера выиграл больше 72 млн рублей. Он угадал исход 15 матчей

Клиент букмекерской компании ФОНБЕТ сорвал джекпот в 490-м тираже Суперэкспресса. Он угадал исход 15 матчей и выиграл более 72 млн рублей!



490-й тираж Суперэкспресса ФОНБЕТ состоял из 15 киберфутбольных матчей. Розыгрыш прошел 17 апреля. Клиент букмекера составил купон стоимостью в 50 рублей. Ему удалось угадать исходы всех 15 встреч. Суммарный выигрыш победителя составил 72 355 556 рублей.



Суперэкспресс ФОНБЕТ — это вид игры, где игроки делают ставки на исход 15 спортивных событий. Выигрыши выплачиваются, если игроку удалось верно спрогнозировать исход хотя бы 9 исходов. Суперприз считается разыгранным, если один или несколько игроков угадали исходы всех 15 матчей в Суперэкспрессе.



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