Что делать сегодня с рублем. Прогноз эксперта: ЦБ не даст обрушиться национальной валюте

Ведущий аналитик RoboForex Дмитрий Гурковский дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«На самом деле то, что происходит с нефтяными котировками, очень и очень плохо для сырьевой валюты, которой является рубль. Но отсутствие выраженной амплитуды колебаний указывает, что на внутреннем рынке работает ЦБ, который интервенциями всё это сглаживает. Зачем? Чтобы не напугать людей окончательно и не допустить ещё большего обнищания населения. В пятницу состоится заседание Банка России, на котором с большой долей вероятности ключевая ставка будет понижена до 5,50% годовых с 6,00% сейчас. Однако на курсе нацвалюты оно, скорее всего, не отразится, поэтому он останется примерно на нынешних уровнях», — заявил Гурковский.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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