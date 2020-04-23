Курс доллара США. Прогноз аналитика: рубль чувствует себя уверенно

Аналитик ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко дал прогноз на курс рубля в ближайшей перспективе.



«В динамике за последний месяц рубль сохраняет уверенный плюс (почти 4,3% к доллару). Среди факторов, сдерживающих потери российской валюты в условиях неразберихи на рынке «чёрного золота», следует отметить продажи валюты ЦБ, резкое замедление импорта в условиях закрытия международных границ и ограничение спроса на наличную валюту со стороны населения в условиях запретительных мер, а также продажа Минфином ОФЗ более чем 86,6 млрд рублей», — подчеркнул Кравченко.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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