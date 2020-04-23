Курс доллара сегодня, 23 апреля. Прогноз трейдера: рубль не ослабнет

Главный аналитик «БКС-Премьер» Антон Покатович дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«В ближайшей перспективе потенциал рублевого ослабления останется ограничен уровнем в 78 за доллар. Ожидаем, что до конца недели курс рубля будет формироваться в диапазоне 75-77,5 за доллар. Внимание инвесторов будет сосредоточено как на динамике нефтяного рынка, так и на пятничном заседании ЦБ РФ, от итогов которого мы ожидаем снижения ставки на 50 базовых пунктов. При прочих равных условиях полагаем, что в ближайшей перспективе потенциал рублевого ослабления останется ограничен уровнем в 78 рублей», — заявил Покатович.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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