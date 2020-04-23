Коронавирус. Свежие новости. Прогноз вирусолога: осенью будет вторая волна эпидемии

Вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета Владимир Оберемок дал прогноз на течение эпидемии коронавируса.



«К лету заболеваемость должна уменьшиться, так как коронавирус боится солнечного света, соответственно снизится передача через предметы, он будет передаваться только от человека к человеку. Однако по-настоящему мы облегчённо вздохнём только тогда, когда большая часть населения планеты проконтактирует с вирусом, при этом 80 процентов не заметят симптомов. Теоретически переболевшие люди в среднесрочной перспективе будут устойчивы к данному коронавирусу, возникнет коллективный иммунитет», — отметил Оберемок.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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