Коронавирус. Последние новости. Прогноз украинского врача: вторая волна может быть сильнее

Профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней университета Богомольца Ольга Голубовская дала прогноз на развитие пандемии коронавируса.



«Если вирус природный, то мы знаем, что вторая волна известных пандемий всегда была сильнее, чем первая — поэтому я боюсь. Пик сейчас еще не пройден, все самое неприятное впереди. Я не хочу пугать, так как на сегодняшний день ситуация плюс-минус контролируется. Ситуацию спасает изолированность инфекционных отделений и большая база коек», — заявила Голубовская.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.