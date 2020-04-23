Коронавирус сегодня, 23 апреля. Прогноз инфекциониста: второй волны эпидемии не будет

Начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов дал прогноз на развитие эпидемии коронавируса в России.



«Про инфекционную заболеваемость и её волны, или, как мы говорим, циклы, судить довольно сложно. Но принимаемые нашими китайскими коллегами меры и те меры, которые приняты поддержавшими рекомендации ВОЗ странами, дают нам основания сильно надеяться, что, с большой долей вероятности, второй волны эпидемии не будет. У России хороший опыт по предупреждению распространения большого числа вирусных заболеваний. В нашей стране встречаются разные климатические условия и в связи с этим есть много инфекций, борьба с которыми проходит успешно», — отметил Сапронов.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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