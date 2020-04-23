Эксперты: ЦБ РФ в пятницу снизит ключевую ставку
24 апреля состоится заседание Банка России, на котором примут решение по ключевой ставке. По оценке букмекеров, вероятнее всего регулятор снизит ключевую ставку. Сейчас она составляет 6%. Эксперты ждут снижения сразу на 0.5% — до 5.5%. Это позволит стимулировать экономику России.
Заключить пари на то, что ключевую ставку снизят, можно с коэффициентом 1.25. Это примерно 63% вероятности. Поставить на то, что ЦБ оставит все без изменений, можно за 3.55 (21%). Наконец, вероятность того, что регулятор и вовсе решит повысить ключевую ставку, аналитики оценили коэффициентом 6.00 (16%).
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