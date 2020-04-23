Эксперты: Уайт может предпочесть частный остров Флориде для UFC 249

По информации СМИ, Дэйна Уайт нашёл место для проведения турнира UFC 249. Мероприятие должно пройти 9 мая во Флориде, а в главном поединке сразятся Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи. На кону будет пояс временного чемпиона и возможность сразиться с Хабибом Нурмагомедовым.
Букмекеры считают, что турнир всё же может пройти на частном острове вместо Флориды. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 1.85. Обратный исход аналитики оценили таким же коэффициентом.
Изначально Уайт планировал провести турнир на острове, местоположение которого держали в секрете. Бойцов должны были доставить туда частными рейсами. Перед отправкой все участники и организаторы должны были сдать тест на коронавирус.
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