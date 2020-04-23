Уткин ответил на слова Соловьёва о его партнёрах-букмекерах

Спортивный журналист Василий Уткин ответил на слова телеведущего Владимира Соловьева о партнёрах-букмекерах. Соловьёв заявил, что не может болеть за московское «Динамо», пока его спонсируют партнёры Уткина.
«Ты пытаешься вести атаку на моих деловых партнёров. Вова, окстись – я слышал, это тебе помогает иногда. Это рекламодатели, Вова. Они приходят ко мне на канал, потому что я делаю достойный контент. Ко мне и подписчики приходят. Их и было-то немало, а после того как я тебя погонял, ещё огромная толпа прибежала. Причём я их честно сразу предупредил: ребята, вы имейте в виду, я футбольный журналист, здесь 80 процентов разговоров было и всегда будет только про футбол, я соловья гоняю не каждую неделю. Так что ты думаешь? Остались!» — заявил Уткин на своём ютуб-канале.
Ранее компания «Марафонбет» ответила на обвинения Соловьёва в нелегальности их бизнеса.
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