«Смолевичи» — «Динамо» Мн: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Беларуси

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Смолевичи» — «Динамо» Минск в 6-м туре Высшей лиги чемпионата Белоруссии сезона-2020.



Cтавка: «Динамо» не проиграет и обе забьют — нет за 1.83.



«Шестой тур чемпионата Беларуси. Уже произошла первая отставка в сезоне — в минском «Динамо» был отправлен в отставку Сергей Гуренко. Несмотря на победу в последнем туре над «Неманом», Гуренко лишился работы. По соглашению сторон с ним расторгли контракт.



Минское «Динамо» отправляется в Борисов. Но играть предстоит не с БАТЭ, а со «Смолевичами», которые пока в Борисове проводят домашние встречи. История матчей у этих команд не очень богатая. Дважды играли, и оба раза «Динамо» победило 2:0. «Смолевичи» пока не одержали ни одной победы, как и «Белшина». Но при этом все матчи были низовыми. И лишь в двух встречах «Смолевичи» забивали — в первом туре с брестским «Динамо» (1:1) и пятом с «Белшиной» (1:1).



У «Динамо» пока две победы, обе домашние — над крепкими «Торпедо-БелАЗ» и «Неманом». «Смолевичи» — команда непростая, помучиться с ней придется. «Смолевичи» мало забивают. Думаю, что динамовцы могут поймать волну после отставки Гуренко.



Скорее всего, низовой тренд во встречах этих команд продолжится. Динамовцы не пропустят и не проиграют. Мой прогноз — «Динамо» не проиграет и обе забьют — нет» за 1,83», — сказал Генич.



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