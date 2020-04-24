«Неман» — «Энергетик БГУ»: прогноз Константина Генича на игру Высшей лиги Беларуси

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Неман» — «Энергетик БГУ» в 6-м туре Высшей лиги чемпионата Белоруссии сезона-2020.
Ставка: обе забьют за 2.10.
«Неман» у себя дома сыграет с недавним лидером сезона «Энергетиком БГУ». После трёх побед подряд «Энергетик» два матча проиграл, причём не забивая. Уступили «Торпедо-БелАЗу» и «Городее». Моментов было достаточно в последней игре. Но уже не так хорош Яхшибоев, которого все расхваливали.
Вроде бы напрашивается, что матч должен быть низовым. «Энергетик» не забивает, «Неман» немного пропускает, хотя в последнем туре уступил 0:2 минскому «Динамо». Вообще, все матчи «Немана» были низовыми. Выиграли 2:0 у «Витебска», дважды были ничьи и два раза всухую уступили.
Здесь домашний матч для «Немана», а дома он пока никому не проигрывал. «Энергетику» же надо собраться и как-то конвертировать моменты в голы. Если посмотреть прошлый сезон, то встречи этих команд были довольно результативными — 1:1 в Гродно и 2:4 в Минске.
На мой взгляд, вполне вероятно, что команды обменяются забитыми мячами. Верю в это, исходя из статистики очных встреч. Мой прогноз — «обе забьют» за 2,10», — сказал Генич.
Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!
- 24 апреля 2020
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 23 апреля 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:06
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 22 апреля 2020
-
19:00
-
18:06
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:02
-
09:00
- 21 апреля 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00