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«Неман» — «Энергетик БГУ»: прогноз Константина Генича на игру Высшей лиги Беларуси

«Неман» — «Энергетик БГУ»: прогноз Константина Генича на игру Высшей лиги Беларуси
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Неман» — «Энергетик БГУ» в 6-м туре Высшей лиги чемпионата Белоруссии сезона-2020.

Ставка: обе забьют за 2.10.

«Неман» у себя дома сыграет с недавним лидером сезона «Энергетиком БГУ». После трёх побед подряд «Энергетик» два матча проиграл, причём не забивая. Уступили «Торпедо-БелАЗу» и «Городее». Моментов было достаточно в последней игре. Но уже не так хорош Яхшибоев, которого все расхваливали.

Вроде бы напрашивается, что матч должен быть низовым. «Энергетик» не забивает, «Неман» немного пропускает, хотя в последнем туре уступил 0:2 минскому «Динамо». Вообще, все матчи «Немана» были низовыми. Выиграли 2:0 у «Витебска», дважды были ничьи и два раза всухую уступили.

Здесь домашний матч для «Немана», а дома он пока никому не проигрывал. «Энергетику» же надо собраться и как-то конвертировать моменты в голы. Если посмотреть прошлый сезон, то встречи этих команд были довольно результативными — 1:1 в Гродно и 2:4 в Минске.

На мой взгляд, вполне вероятно, что команды обменяются забитыми мячами. Верю в это, исходя из статистики очных встреч. Мой прогноз — «обе забьют» за 2,10», — сказал Генич.

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«Неман» — «Энергетик». Прогноз: ещё один нерезультативный матч в чемпионате Беларуси
Жёлто-зелёные набрали четыре из шести возможных очков на своём поле.
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