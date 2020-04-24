«Смолевичи» — «Динамо» Мн: прогноз Владислава Батурина на игру чемпионата Беларуси

Комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч 6-го тура чемпионата Беларуси «Смолевичи» — «Динамо» Мн.



Ставка: победа «Динамо» за 2.08.



«Вернувшийся после годичного перерыва в класс сильнейших ФК «Смолевичи» в первых пяти турах проявил серьёзное упорство. Однако без мощного состава и глубины скамейки команда Александра Бразевича на старте взяла только три очка и обосновалась на предпоследнем месте (0-3-2 2:4 3). Хуже результаты показывает только «Белшина», у которой всего два очка. Именно с клубом из Бобруйска в прошлом туре в гостях играли «Смолевичи» (1:1). Несмотря на трудности и тяжёлый набор очков ФК «Смолевичи» сумел поделить очки с действующим чемпионом и бронзовым призёром прошлого сезона: с «Динамо-Брест» (в гостях 1:1) и «Шахтёром» (дома 0:0), что говорит о характере и самолюбии самой низовой команды текущего сезона.



«Динамо Минск на старте национального первенства играет неровно, но бескомпромиссно (2-0-3 6:5 6). В последнем матче чемпионата „бело-голубые“ в Минске дожали в концовке „Неман“ (2:0) и закрепились на непривычно низком для себя 12-м месте. Динамовцы в последние годы утратили победные традиции и уже не являются второй после БАТЭ силой в своем чемпионате. Так, в прошлом сезоне столичный клуб финишировал вне первой тройки (четвёртое место), причём отставание от третьего места было огромным (пятнадцать очков).



У минчан отличная статистика личных встреч с ближайшим соперником (4-0-0 11:2). В позапрошлом сезоне (когда ФК „Смолевичи“ вылетел из высшего дивизиона), „Динамо“ дважды победило с одинаковым счётом 2:0.



У хозяев огромные проблемы в атаке, но при этом они весьма упёрты при защите своих ворот. Гости забили в три раза больше ФК „Смолевичи“, но и пропустили уже по местным меркам прилично. „Динамо“ по игре пока сырое, отсюда и серьёзные перепады в действиях команды Сергея Гуренко, но по игровому потенциалу, подбору исполнителей, финансовой составляющей и клубным амбициям „бело-голубые“ серьёзно опережают своего ближайшего оппонента, поэтому поставлю на успех динамовцев. При этом я прекрасно понимаю, что чемпионат Беларуси — турнир непростой для прогнозов, и за пять прошедших туров в нём уже было много сюрпризов от команд, записанных на бумаге в аутсайдеры. Но как воспитанник „Динамо“ Москва, для которого название этого клуба не пустой звук, буду прогнозировать победу гостей. Смена главного тренера часто в эмоциональном плане сказывается в короткую положительным образом, а что будет с минчанами в длинную, поживём-увидим», — скзаал Батурин.



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