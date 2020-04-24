«Смолевичи» — «Динамо» Мн: прогноз Романа Гутцайта на матч 6-го тура чемпионата Беларуси

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на игру 6-го тура чемпионата Беларуси «Смолевичи» — «Динамо» Мн.



Ставка: ТМ 2 за 1.83.



«Минчане крайне неудачно для себя стартовали в текущем сезоне. Именно поэтому руководству клуба пришлось принимать экстренные меры. Главный тренер минчан Сергей Гуренко отправлен в отставку, а командой будет руководить новый наставник. Однако не думаю, что за столь короткий срок что-либо резко поменяется в игре “Динамо”.



“Смолевичи” еще до начала сезона можно было смело отнести к аутсайдерам Высшей Лиги белорусского футбола. Так оно и вышло. Данный коллектив совсем не блещет результатами и занимает предпоследнее место в промежуточной турнирной таблице. Отметим, что “Смолевичи” крайне мало забивают. В их активе только два гола в пяти матчах, отличиться они смогли только в двух встречах.



Минчане же после смены тренера постараются сыграть надежно в обороне и будут действовать на результат, пытаясь реализовать моменты впереди. Исходя из этого, не думаю, что нас ждет веселая игра с большим количеством забитых голов. Мой прогноз — тотал меньше 2 голов с коэффициентом 1.87», — сказал Гутцайт.



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