«Неман» — «Энергетик»: прогноз Сергея Кривохарченко на встречу чемпионата Беларуси

Известный комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на игру чемпионата Беларуси «Неман» — «Энергетик-БГУ».
Ставка: «Энергетик» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.92.
«Конечно, национальный чемпионат Белоруссии является крайне сложным чемпионатом для прогнозирования. Дело в том, что здесь очень много неожиданных результатов, ведь сенсации случаются практически в каждом туре. Однако, хочу отметить, что в данном противостоянии все не так сложно, ведь гостей точно не стоит считать аутсайдером встречи.
“Энергетик” очень уверенно стартовал в текущем сезоне. Данная команда сразу одержала три победы подряд, но затем случились две осечки. Сперва было поражение от “Торпедо-БелАЗ” (0:2), а затем довольно неожиданный проигрыш “Городее” (0:1). Отметим, что в обоих встречах футболисты “Энергетик-БГУ” не сумели отличиться забитыми мячами.
Тем не менее, у “Немана” дела складываются еще хуже. Данная команда победила всего один раз в этом сезоне, а в ее активе лишь пять очков после пяти туров и место возле зоны вылета. Именно поэтому и советую комбинированную ставку. Гостям по силам взять очки, а матч получится низовым. Мой прогноз: “Энергетик-БГУ” не проиграет + тотал меньше 3.5 голов с коэффициентом 1.92», — сказал Кривохарченко.
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