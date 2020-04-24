«Неман» — «Энергетик БГУ»: ставка Владислава Радимова на игру Высшей лиги Беларуси

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на игру 6-го тура Высшей лиги чемпионата Беларуси «Неман» — «Энергетик БГУ».



Ставка: победа «Немана» с форой (0) за 1.82.



«Неман» в прошлом туре уступил минскому «Динамо» (0:2), пропустив второй гол на последних минутах. «Энергетик» же начал чемпионат резво, но в последней игре также потерпел поражение от «Городеи» (0:1).



«Неман» в атаке не самая худшая команда, которая пытается создавать моменты, но, конечно, это тяжело делать против таких команд, как «Динамо» Минск. «Энергетик» упустил своё лидерство и сейчас всё встаёт на свои места: вверху таблицы будут лидеры белорусского футбола. В этой же игре я ставлю на «Неман». Играет он неплохо. Да, конечно, не хватает исполнителей, но есть футболисты, от которых можно ждать опасных действий. Я склоняюсь к успеху хозяев и ставлю на них с форой (0). В Беларуси может быть всё что угодно, но всё-таки отдаю предпочтение «Неману», тем более он играет дома, а «Энергетик» не в лучшем психологическом состоянии.



«Энергетик» проиграл два матча подряд после успешного старта, так как у него нет класса, нет стабильности, поэтому любой матч он может выиграть, а может и проиграть. «Энергетик» всё-таки действует от обороны, как и многие другие команды Беларуси. В белорусском чемпионате очень мало импровизации. Тренер поставил рамки, и игроки стараются выполнять указания, поэтому мы не видим хороших индивидуальных действий, отсюда и меньше голов. Видно по работе с мячом, что что-то умеют, но тренеры ставят такие рамки, что игроки стараются не забегать вперёд паровоза, и в этом как раз проблема, что впереди мало нестандартных действий. У «Энергетика» выделяется узбекский нападающий, но на этом всё заканчивается. Если разрешают ему свободно действовать, то это одно, но в белорусском чемпионате, мне кажется, нет такого, чтобы у игроков была импровизация», — сказал Радимов.



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