Коронавирус сегодня, 24 апреля. Прогноз эксперта: Россия почти на пике эпидемии

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев дал прогноз на пик эпидемии коронавируса в России.



«По всей видимости, у нас действительно наблюдается замедление роста заболеваемости и ситуация стала более контролируемой. Но прирост всё же остаётся большим — свыше 5% в день. Когда он опустится ниже этой планки, у нас начнёт плавно сокращаться общее число больных. На сегодня в Москве прибавка в 9%, а по области — в 11%.



Эпидемиологи оценивают пик по скорости прироста, по числу новых случаев. И с этой точки зрения он действительно проходит на этой неделе. Врачи же считают пик по общему количеству больных, потому что им важна загрузка больниц и нагрузка на медицинскую систему. Для них пик ещё не пройден. Я думаю, после майских праздников начнёт снижаться нагрузка и на медицинскую систему», — заявил Лукашев.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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