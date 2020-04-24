Коронавирус. Прогноз Михаила Вартапетова: в конце мая Россия преодолеет вспышку

Бывший руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов дал прогноз на завершение эпидемии коронавируса в России.



«Все проходит — вирус тоже пройдет. Это не чума, не оспа и даже не холера. Пройдет обязательно! По моим ощущениям — конец мая или начало июня станет решающей точкой. Уже можно будет говорить, что вспышка преодолена. Кто учился в медицинском институте, тот прошел кафедру социальной гигиены и организации здравоохранения. Вот я прекрасно помню, что эпидемия объявляется, когда 5 процентов больны. Сейчас передо мной простые цифры — по той же Италии. Где все в ужасе от количества заболевших. Население 60 миллионов. А заболело — 150 тысяч. Четверть процента! Так что я в команде оптимистов. Все это — обычная сезонная вспышка вирусной инфекции. Такие были и будут, ничего в них страшного нет. Главное — без паники», — заявил Вартапетов.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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