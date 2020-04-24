Что делать с рублем сегодня. Прогноз аналитика: укрепление неустойчивое, возможен откат

Аналитик Газпромбанка Егор Сусин дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«В любой момент стоимость нефтяных котировок может откатиться к показателям начала этой недели, что моментально скажется на курсе российской валюты. Цены на нефть оказывают огромное психологическое давление, как на курс рубля, так и на российскую экономику в целом. Но даже при текущих уровнях цен на «чёрное золото» курс будет тяготеть к психологическому уровню в 80 рублей за доллар», – заявил Сусин.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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