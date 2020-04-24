«Смолевичи» — «Динамо»: прогноз Александра Неценко на матч 6-го тура чемпионата Беларуси

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 6-го тура Высшей лиги Беларуси сезона-2020 «Смолевичи» — «Динамо» Минск.



Ставка: победа «Динамо» и меньше 4 мячей в матче за 2.19.



«Несмотря на то что «Смолевичи» занимают 2-е место в чемпионате по точности передач, их атакующий потенциал слишком слаб. Худший показатель по xG и всего 2 забитых мяча за 5 прошедших туров. Многие укажут, что новичок турнира барахтается как может и выглядит неплохо, если учесть 3 ничьи. Это правда. Как и факт возвращения в ворота Гомелько. С ним команда сыграла на ноль с «Шахтером», а затем зацепила ничью с «Белшиной», где бобруйчане реализовали пенальти.



С характером у «Смолевичей» все в порядке, поэтому эта команда всегда усложняет жизнь сопернику. Но у «Динамо» произошла смена тренера. Сергея Гуренко сменил экс-тренер «Кубани» и «Локомотива» Леонид Кучук, который тоже апологет серьезной организации игры. Новому специалисту поставили задачу: попасть в тройку лучших. Новый тренер уже вернул в состав защитника Щитова, которого Гуренко отправил в опалу за жесткий подкат под Риоса на одной из тренировок. Забавно, они конкуренты друг у друга на поле.



По результатам «Динамо», конечно, хвастаться нечем. Старт вышел слабым, но в последнем туре обыграли «Неман». Там центральный защитник Горопевшек, едва выйдя на замену, открылся на подачу с фланга и точно пробил головой. А Шикавка забивал в пустые ворота, когда голкипер Дударь побежал на розыгрыш углового у чужих ворот. Впрочем, новый тренер, вкупе с позитивными изменениями в высшем руководстве, которые должны наконец навести порядок в административном управлении, должны помочь минчанам добиться успеха. Тем более у гостей разыгрался атакующий полузащитник Климович», — сказал Неценко.



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