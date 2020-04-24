«Неман» — «Энергетик-БГУ»: ставка Александра Неценко на игру чемпионата Беларуси

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 6-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Неман» — «Энергетик-БГУ».



Ставка: «Неман» не проиграет и меньше 3 мячей в матче за 2.04.

«Любопытно, что в топ-5 лучших дриблеров чемпионата Беларуси целых четыре представителя встречающихся команд. Понятное дело, у гродненцев это Кантария, у минчан Яхшибоев, Мавату и Тве. В предыдущем туре «Неман» оказался совсем пустым в атаке с минским «Динамо» и проиграл 0:2. Даже дальние удары Кантарии и Якимова не помогли. «Энергетик» владел территорией с застегнутой на все пуговицы «Городеей», но не сумел взломать насыщенную оборону соперника, зевнул атаку и проиграл – 0:1.



Несмотря на поражение, качеством игры «Немана» его главный тренер Игорь Ковалевич в принципе доволен. Почти все очки в текущем сезоне гродненцы набрали у себя дома (4 из 5), а «Энергетик», не собираясь отказываться от результативного футбола, после отличного старта заметно сдал, проиграв в двух турах кряду хорошо организованным соперникам, включая лидера «Торпедо-БелАЗ». «Неман» не играет в открытый футбол, опять придется взламывать его оборону. Задача для минчан непростая. Мне кажется, хозяева не уступят, а тотал не превысит (2,5) мяча», — сказал Неценко.



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