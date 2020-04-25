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«Славия» — «Минск»: прогноз Павла Занозина на матч 6-го тура чемпионата Беларуси

«Славия» — «Минск»: прогноз Павла Занозина на матч 6-го тура чемпионата Беларуси
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Павел Занозин сделал прогноз на матч 6-го тура Высшей лиги чемпионата Белоруссии сезона-2020 «Славия» — «Минск».

Cтавка: второй тайм результативнее первого за 2.34.

«Белорусский национальный чемпионат не балует обилием забитых голов, а результативных матчей совсем мало. “Славия” и “Минск” в пяти турах забили всего по шесть голов.

Соперники находятся в середине промежуточной турнирной таблицы. Конечно, советую рассматривать низовые варианты ставок. Тем более в прошлом туре зашёл прогноз на тотал меньше 1.5 в матче “Минска” с “Рухом”. Столичная команда проиграла со счетом 0:1. Я нашел два симпатичных варианта на предстоящий матч.

Можно обратить внимание на тотал обоих таймов меньше 1.5 гола. Не думаю, что команды сподобятся в каждой половине встречи забить много. Однако больше нравится другой исход. Думаю, в первом тайме мы не увидим особенно интересной игры и обилия мячей. Советую поставить на то, что второй тайм окажется результативнее первого».

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