«Славия» — «Минск»: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата Беларуси по футболу

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч «Славия» — «Минск» в 6-м туре Высшей лиги чемпионата Беларуси сезона-2020.



Cтавка: ничья за 3.19.



«Сейчас у «Славии» семь очков, а у «Минска» шесть, но интересно, что «Славия» — это очень аккуратная команда, очень осторожная, и за счёт этого она набирает очки. А «Минск» вроде бы уступает в таблице своему предстоящему сопернику, но это достаточно весёлая команда. Минчане зачастую идут в атаку и после этого попадают в плен, поэтому у них девять пропущенных мячей в пяти матчах чемпионата. Не думаю, что в этой игре есть фаворит, тем более между командами всего одно очко разницы. Если «Минск» победит, то он опередит соперника, но он играет на выезде, так что вероятным результатом для меня видится ничья.



У «Минска» сейчас проблемы с забитыми мячами: в трёх последних матчах команда Андрея Разина ни разу не смогла отличиться. «Славия» — хорошо организованная команда, и она может доставить проблем сопернику. Минску в свою очередь нужно играть построже, он идёт в атаку, где не нужно, у него нет рациональности в игр. А так, мне показалось, что у Минска хорошие игроки. «Славия» в этом смысле более строгая и аккуратная команда, но в атаке она пока что действует не лучшим образом, и меня это смущает. Мне кажется, что у команд равные шансы на успех. Я думаю, они не смогут выявить победителя».



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