«Городея» — БАТЭ: прогноз и ставка Александра Аксёнова на матч чемпионата Беларуси

Комментатор Александр Аксёнов сделал прогноз на матч 6-го тура Высшей лиги чемпионата Белоруссии сезона-2020 «Городея» — БАТЭ.
Cтавка: обе забьют — нет + тотал меньше 2.5 мяча за 1.82.
“У самой титулованной команды чемпионата Белоруссии БАТЭ в этом туре любопытное соперничество с сенсационной «Городеей». Кто бы мог подумать, что к шестому туру именно у этой поселковой команды будет солидная серия из трёх побед, что позволит быть в первой четвёрке. И это при том, что игровые возможности команды весьма ограниченны. Но есть умение выстраивать плотную оборону, наказывая соперников за редкие ошибки. Таким образом были обыграны «Белшина», минское «Динамо» и «Энергетик» — каждый из матчей завершился с минимальным превосходством.
Думаю, в таком же ключе «Городея» будет действовать и в матче с БАТЭ, тем более в последнее время футболисты из Борисова набрали приличную форму и все реже возникает дискуссия о стартовом провале. Даже после ничейного матча с «Торпедо-БелАЗ» в прошлые выходные, уверен, позитивных эмоций у болельщиков было предостаточно, особенно после первого тайма: БАТЭ показывал современный, вполне европейский футбол, не реализовав в одном из эпизодов пенальти. В общем, гости будут доминировать, хозяева — отбиваться. Думается, голов будет совсем не много.
Таким образом, мой прогноз на матч «Городея» — БАТЭ — тотал меньше 2,5 и обе забьют — нет».
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