Ставки и прогнозы на футбол: на что ставить 25 апреля, расписание матчей
Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 25 апреля.
В Беларуси состоится три матча 6-го тура чемпионата. В 15:00 встречаются «Славия» и «Минск», в 17:00 — «Городея» и БАТЭ, в 19:00 в Бресте «Динамо» примет «Шахтёр». 4 матча пройдут в Первой лиге Беларуси, а во Второй лиге — сразу восемь.
Кроме того, два матча пройдут в чемпионате Таджикистана. В 14:30 встретятся «Фаизканд» и «Истаравшан», в 15:00 – «Истиклол» и «Куктош». Два матча пройдут и в возобновлённом первенстве Туркменистана: в 14:00 «Копетдаг» принимает «Ахал», а в 15:30 на поле выйдут «Энергетик» и «Алтын Асыр».
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