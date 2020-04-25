«Файзканд» — «Истаравшан»: прогноз и ставка на матч чемпионата Таджикистана

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч четвёртого тура чемпионата Таджикистана «Файзканд» — «Истаравшан». Начало встречи — в 14:30 мск.

Ставка: «Истаравшан» не проиграет за 1.91.

«Истаравшан» — главное разочарование старта Высшей лиги. Три поражения в трёх турах, отсутствие набранных очков и единоличное последнее место в турнирной таблице при разнице голов 2-9. При этом нельзя сказать, что календарь был особенно сложным — ни с «Истиклолом», ни с «Худжаном» играть пока не приходилось.



«Файзканд» — бойкий новичок элитного дивизиона, набравший пять очков в трёх турах. Этого достаточно, чтобы делить с «Куктошем» третье место в турнирной таблице. Единственная победа одержана над крепким «Регаром-ТадАЗ» (3:2, два гола в концовке), два мирных исхода пришлось на других дебютантов — «Локомотив-Памир» (2:2) и «Душанбе-83» (0:0).



Букмекеры переоценивают хозяев. «Истаравшан» действительно провалил старт сезона, но команда остаётся крепким середняком и имеет всё необходимое для выправления ситуации. У «Файзканда» хватает проблем в обороне, так что коэффициент 1.91 на классические Х2 смотрится любопытно".