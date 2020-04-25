«Славия» — «Минск»: прогноз и ставка на матч чемпионата Беларуси по футболу

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч шестого тура чемпионата Беларуси «Славия-Мозырь» — «Минск». Начало встречи — в 15:00 мск.

Ставка: обе забьют за 2.00.

«Минск» после бодрого дебюта выдохся. Две победы в двух турах — над «Белшиной» и минским «Динамо», в каждом случае удалось отличиться трижды. А дальше посыпалось — три поражения подряд при отсутствии забитых голов. И ведь нельзя сказать, что календарь оказался ужасным.



«Горожане» уступили «Энергетику-БГУ» (0:2), нестабильному БАТЭ (0:3) и скромному «Руху» (0:1). Возможности зацепиться за очки были, не считая разгрома в матче с борисовчанами, однако слабая реализация и невезение были против. Предыдущий гол они забили в первом тайме матча с минским «Динамо», то есть безголевая игра насчитывает уже 315 минут.



Линия букмекеров выглядит вполне логично. «Славия», пожалуй, чуть сильнее плюс преимущество своего поля, на котором в четырёх встречах одержала две победы при двух ничьих. Но ответный матч с БАТЭ гораздо важнее, а потому сюрпризы в составе вполне вероятны.



Любопытно, что в шести последних матчах из семи проходила ставка «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча». Для низового чемпионата Беларуси это исключительный случай. Букмекеры дают на этот вариант мощнейший коэффициент 2.91. Но можно выбрать попроще: обе забьют за 2.00 или аккуратный тотал больше 2 мяча за 1.71".