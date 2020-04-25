«Славия-Мозырь» — «Минск»: во сколько начало, котировки букмекеров, прогноз и ставка

25 апреля в матче шестого тура чемпионата Беларуси «Славия-Мозырь» принимает «Минск». Начало встречи — в 15:00 мск.

Эксперты считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Славии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.16. Успех «Минска» оценён букмекерами коэффициентом 4.05. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.40.



Букмекеры уверены, что матч 6-го тура чемпионата Беларуси «Славия-Мозырь» — «Минск» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.43, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.69.

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