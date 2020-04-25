«Городея» — БАТЭ: во сколько начало, прогнозы и ставки букмекеров на матч 25 апреля
25 апреля в матче шестого тура чемпионата Беларуси «Городея» принимает БАТЭ. Начало — в 17:00 мск.
Эксперты считают фаворитом борисовчан: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех команды из Городеи оценён букмекерами коэффициентом 6.50. Поставить на ничью предлагают за 3.90.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси «Городея» — БАТЭ не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.92. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24.
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