Аналитики: президент UFC вновь попытается организовать бой Хабиб — Тони Фергюсон

Бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона сорвался уже в пятый раз. На этот раз ему помешала пандемия коронавируса.



В то же время букмекеры прогнозируют, что Дэйна Уайт не откажется от идеи свести в октагоне Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Поставить на то, что эпатажный глава UFC в сердцах заявит, что больше не будет организовывать поединок, предлагается за 2.40 (38%). Обратный исход аналитики оценили коэффициентом 1.50 (62%).

По оценке аналитиков, бой Хабиба и Тони в 2020 году не состоится. Поставить на это можно с коэффициентом 1.60. Это примерно 60% вероятности. Сделать ставку на то, что поединок все же состоится в этом году, можно за 2.20 (40%).

Кто станет соперником Хабиба: Фергюсон или Гэтжи? Прогнозы букмекеров на UFC Где будут драться Фергюсон и Гэйджи и когда ждать боя Хабиба? Отвечают букмекеры.

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