Аналитики: президент UFC вновь попытается организовать бой Хабиб — Тони Фергюсон

Бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона сорвался уже в пятый раз. На этот раз ему помешала пандемия коронавируса.
В то же время букмекеры прогнозируют, что Дэйна Уайт не откажется от идеи свести в октагоне Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Поставить на то, что эпатажный глава UFC в сердцах заявит, что больше не будет организовывать поединок, предлагается за 2.40 (38%). Обратный исход аналитики оценили коэффициентом 1.50 (62%).
По оценке аналитиков, бой Хабиба и Тони в 2020 году не состоится. Поставить на это можно с коэффициентом 1.60. Это примерно 60% вероятности. Сделать ставку на то, что поединок все же состоится в этом году, можно за 2.20 (40%).
Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!
- 25 апреля 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:34
-
14:30
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 24 апреля 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:51
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00