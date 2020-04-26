«Торпедо-БелАЗ» — «Рух»: прогноз Александра Аксёнова на матч чемпионата Беларуси

Комментатор Александр Аксёнов сделал прогноз на матч 6-го тура Высшей лиги чемпионата Белоруссии сезона-2020 «Торпедо-БелАЗ» — «Рух».



Cтавка: победа «Торпедо» за 1.97.



«В Бресте выступают две команды — «Динамо» и «Рух», и в Белоруссии поговаривают, что внимание главного динамовского куратора постепенно смещается в сторону второго коллектива, некогда бывшего фарм-клубом «Динамо», а теперь это полноценная боевая единица, которая проводит дебютный сезон в Высшей лиге. Местные эксперты не ждут ярких достижений от «Руха» в этом сезоне, но промежуточное девятое место наверняка удивляет многих.



Например, в прошлом туре клуб с минимальным счётом переиграл «Минск», потому что в составе несколько весьма мастеровитых футболистов, способных в одиночку решить тот или иной эпизод. Эти игроки в разные годы были основой брестского «Динамо». В общем, «Рух» способен удивлять, но в предстоящем туре подобное будет сделать нелегко.



Команда из Бреста отправляется в Жодино, где не только делают самые крупные на постсоветском пространстве грузовики, но и где играет один из нынешних лидеров чемпионата Белоруссии — «Торпедо-БелАЗ». Торпедовцы в прошлые выходные не уступили на выезде БАТЭ и в этом матче наверняка будут сильнее.



Прогноз на матч «Торпедо-БелАЗ» — «Рух» — победа футболистов из Жодино».



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«Торпедо-БелАЗ» — «Рух». Прогноз: берём коэффициент 2.41 в матче чемпионата Беларуси На двоих соперники успели провести 10 матчей, во всех случаях сыграла ставка «обе забьют — нет».