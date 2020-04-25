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«Динамо-Брест» — «Шахтёр»: дай верный прогноз — получи 500 рублей!

«Динамо-Брест» — «Шахтёр»: дай верный прогноз — получи 500 рублей!
Ставки / Прогнозы 0

25 апреля брестское «Динамо» сыграет с «Шахтёром» в матче 6-го тура Высшей лиги Беларуси. Начало — в 19:00 мск. У вас есть шанс получить быстрый бонус 500 рублей от букмекерской компании ФОНБЕТ для новых игроков!

Забери свой бонус в два простых шага.

1. Дай прогноз на победителя матча «Динамо-Брест» — «Шахтёр» на странице акции.
2. Получи 500 рублей за верный прогноз по номеру телефона.

Знаешь, чем закончится матч? Дай точный прогноз и получи бесплатную ставку!

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