«Динамо-Брест» — «Шахтёр»: дай верный прогноз — получи 500 рублей!
25 апреля брестское «Динамо» сыграет с «Шахтёром» в матче 6-го тура Высшей лиги Беларуси. Начало — в 19:00 мск. У вас есть шанс получить быстрый бонус 500 рублей от букмекерской компании ФОНБЕТ для новых игроков!
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