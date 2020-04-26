«Слуцк» — «Белшина»: прогноз Игоря Гамулы на матч 6-го тура чемпионата Беларуси

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч 6-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Слуцк» — «Белшина».



Ставка: победа «Слуцка» с форой (–1.5) за 3.44.



«“Слуцк” — явный фаворит противостояния. Здесь перед игрой всё вполне однозначно. Хозяева поля набрали десять очков в пяти последних матчах и лидируют в промежуточной турнирной таблице. Более того, футболисты “Слуцка” довольно много забивают и стараются действовать от атаки. Отмечу, в прошлом туре “Слуцк” на выезде в Солигорске обыграл довольно крепкий “Шахтёр”.



У “Белшины” же всё намного хуже. Дела у гостей складываются не лучшим образом. Команда замыкает турнирную таблицу, находясь на 16-м месте. “Белшина” ни разу в этом сезоне не победила. В активе команды — всего два очка: две ничьи и три поражения в пяти встречах. К тому же футболисты гостей забили всего три гола.



Хотя чемпионат Белоруссии — довольно непредсказуемый турнир, но здесь всё предельно понятно. Лидер таблицы на своём поле должен уверенно обыграть аутсайдера. Советую обратить внимание на вариант «победа “Слуцка” с форой (1.5) с коэффициентом 3.44».



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