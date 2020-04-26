«Ислочь» — «Витебск»: прогноз Михаила Поленова на матч 6-го тура чемпионата Беларуси

Комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч 6-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Ислочь» — «Витебск».
Ставка: ничья в первом тайме за 1.87.
«Чемпионат Белоруссии кажется крайне непредсказуемым турниром. Даже для тех, кто давно за ним следит, стало неожиданностью нахождение “Ислочи” и “Витебска” среди лидеров в промежуточной турнирной таблице. Тем не менее хозяева поля замыкают пятёрку лидеров, а гости и вовсе расположились на втором месте.
“Витебск” в прошлом туре сумел обыграть брестское “Динамо”. Команда обыграла действующего чемпиона Высшей Лиги со счетом 1:0. Однако не стал бы делать далеко идущие выводы, ведь “Динамо” сейчас явно не в лучшей форме. “Ислочь” очень интересно смотрелась в матче со “Славией” и, мне кажется, заслуженно победила — 2:1.
Думаю, нас ждет упорная игра. В белорусском первенстве довольно редко случаются разгромные матчи и большое количество голов. С начала сезона их можно пересчитать по пальцам. Жду равную игру и ставлю на ничейный результат в первом тайме».
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