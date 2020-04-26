«Торпедо-БелАЗ» — «Рух»: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата Беларуси

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч 6-го тура Высшей лиги чемпионата Белоруссии сезона-2020 «Торпедо-БелАЗ» — «Рух».



Cтавка: тотал меньше 2 гола за 1.88.



«Сезон очень непредсказуемый, но положение в таблице лучше у «Торпедо» — команда претендует на самые высокие места в чемпионате. Смотрел матч «Торпедо» с «Энергетиком». Торпедовцы добились победы (2:0) и показали качественную игру, а в прошлом туре сыграли вничью с БАТЭ, и не скажу, что у борисовчан было много шансов отличиться. У торпедовцев неплохая организация игры, они создают моменты, но в завершении им не хватает креатива. Сейчас в каком-то смысле «Торпедо» фаворит, играя дома, да и «Рух» не очень силён в атаке. Правда, «Рух» в прошлом туре выиграл у «Минска» (1:0), но «Торпедо» сейчас по качеству игры гораздо выше, чем «Рух».



Фаворит встречи — «Торпедо», хотя много голов от команды Юрия Пунтуса ожидать трудно, потому что завершение атак не очень-то получается. «Руху» будет очень сложно забить хотя бы один мяч — «Торпедо» четыре из пяти матчей сыграло на ноль. Сейчас результативность в белорусском чемпионате просто поразительная, голы забиваются со скрипом. «Рух» забил всего два мяча в пяти матчах, но и пропустил всего два. В предстоящей игре команды не смогут забить больше двух мячей».



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«Торпедо-БелАЗ» — «Рух». Прогноз: берём коэффициент 2.41 в матче чемпионата Беларуси На двоих соперники успели провести 10 матчей, во всех случаях сыграла ставка «обе забьют — нет».