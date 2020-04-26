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«Душанбе» — «ЦСКА-Памир»: прогноз и ставка на матч чемпионата Таджикистана

«Душанбе» — «ЦСКА-Памир»: прогноз и ставка на матч чемпионата Таджикистана
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч четвёртого тура чемпионата Таджикистана «Душанбе-83» — «ЦСКА-Памир». Начало встречи — в 14:30 мск.

Ставка: обе забьют — нет за 2.47.

«Армейцы» — крепкий середняк чемпионата Таджикистана и при доле везения способен включиться в борьбу за бронзовые медали. На старте сезона откровенно не повезло с календарём, играть выпало с двумя сильнейшими клубами страны.

«ЦСКА-Памир» в обоих случаях выглядел достойно, однако очков не набрал. «Худжанду» уступили со счётом 1:3 (долго играли в меньшинстве, были шансы на ничью, третий мяч пропустили в компенсированное время), а «Истиклолу» — со счётом 0:2. Дальше стало проще — на своём поле без особых проблем обыграли «Локомотив-Памир» (3:1).

Гости — справедливый фаворит, у них заметно мощнее и опытнее состав. Возьмём две рискованные ставки с коэффициентами выше двойки. Прежде всего П2 с форой -1 за мощный коэффициент 2.55. И проверим «обе забьют — нет» за 2.47. «ЦСКА-Памир» отличается организованностью и много не пропускает, а «Душанбе-83» за 270 минут не забил ни одного мяча. Любителям жирных кэфов стоит подумать о П2 всухую за 4.00".

«Душанбе» — «ЦСКА-Памир». Прогноз: две смелые ставки на дерби чемпионата Таджикистана
В трёх турах «горожане» не забили ни одного мяча.
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