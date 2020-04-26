«Ислочь» — «Витебск»: статистика, котировки букмекеров, во сколько начало матча в Беларуси

«Ислочь» принимает «Витебск» в матче шестого тура чемпионата Беларуси, букмекеры уже дали прогноз. Начало матча — в 18:00 мск.
Эксперты отдают предпочтение команде из Минского района: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.23. Успех клуб из Витебска оценён букмекерами коэффициентом 3.96. Поставить на ничью можно за 3.24.
Букмекеры считают, что матч чемпионата Беларуси по футболу «Ислочь» — «Витебск» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64.
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