«Ислочь» — «Витебск»: статистика, котировки букмекеров, во сколько начало матча в Беларуси

«Ислочь» принимает «Витебск» в матче шестого тура чемпионата Беларуси, букмекеры уже дали прогноз. Начало матча — в 18:00 мск.

Эксперты отдают предпочтение команде из Минского района: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.23. Успех клуб из Витебска оценён букмекерами коэффициентом 3.96. Поставить на ничью можно за 3.24.



Букмекеры считают, что матч чемпионата Беларуси по футболу «Ислочь» — «Витебск» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64.

Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!